Traffico Roma del 09-08-2024 ore 15 | 30

(Di venerdì 9 agosto 2024) Luceverdetrovati all’ascolto disagio alsu via Pontina per un veicolo in panne code da Tor de’ Cenci verso il gran direzione dell’Euro file anche per chi viaggia verso Pomezia Tor de’ Cenci il bivio per via di Praticain coda lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra le uscite Laurentina bivio diramazioneSud nel tratto viene segnato anche un incidente la polizia locale Ci comunica la riapertura di via della Pisana chiusa precedentemente per un incidente ora rimosso incidente code su via Flaminia nei pressi di via di Villa Severini in direzione del raccordo anulare vediamo che il tratto di sopraelevata della tangenziale est è chiuso tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico a partire dalle ore 23 di questa sera verrà chiusa anche verso San Giovanni 19 agosto quindi il divieto sarà attivo In entrambe ...