Sport si riparte senza stop

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non è nemmeno Ferragosto, le vacanze per alcuni non sono nemmeno iniziate. Ma lo. Anzi, non si ferma mai, considerando che, nelle ultime due settimane, l’Italia e Bologna hanno riscoperto o scoperto il fascino della vela, le magie del tiro a volo, la bellezza della ginnastica. Tutti ‘tuttologi’, perdonate la ripetizione. Ma da domenica sera calerà il velo su Parigi e sui Giochi, si tornerà a parlare di Italiano e di derby (per ora solo vagheggiati). Il Bologna corre da più di un mese: a Valles ha approfondito la conoscenza con Vincenzo Italiano. Ora comincia a sperimentarla in campo. Ci sarà il test di Palma di Maiorca. Ma, comunque vada, in positivo o in negativo, impossibile tirare bilanci. Sono troppi i giocatori che mancano. Al lungodegente Ferguson si sono via via aggiunti Aebischer, Urbanski, Holm e Lucumi.