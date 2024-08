Sinner vuota il sacco sulle Olimpiadi | Solo io so quanto sono stato male Per me era un obiettivo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Jannikè tornato in campo ieri sera al Masters 1000 di Montreal, dopo un mese di assenza seguito alla sconfitta nei quarti di finale di Wimbledon contro Daniil Medvedev. Il numero uno italiano ha ripreso la sua stagione con una convincente vittoria in due set contro il croato Borna Coric, dimostrando di essere in buona forma nonostante la lunga pausa., che è il campione uscente del torneo, si prepara ora ad affrontare il cileno Alejandro Tabilo negli ottavi di finale, un match che rappresenta il loro primo confronto sul cemento. Nel post-partita contro Coric,ha commentato le difficili condizioni di gioco, con il vento che ha complicato la gestione della partita: “Non è facile giocare qui con queste condizioni, c’era anche un po’ di vento che si è alzato di tanto in tanto e faceva volare molto le palline. È dura trovare il ritmo così.