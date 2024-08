Si finge medico e sottrae gioielli a un’anziana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato un cittadino italiano di 22 anni per furto aggravato in concorso. Lo scorso 23 marzo, infatti, la Squadra Volante era intervenuta in un esercizio commerciale a Mirandola, dove si era appena consumato un furto ai danni disignora. La signora aveva raccontato di essere stata avvicinata da un uomo, che professandosi, le aveva praticato un massaggio al polso,ndole l’orologio e l’anello con un diamante. L’uomo, in seguito, era scappato a bordo di un’auto con un complice.