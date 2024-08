Scuole ’Poggi Carducci’ Approvate due varianti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Manca sempre meno all’inizio del nuovo anno scolastico. E per tanti sarzanesi, quest’anno, la prima campanella suonerà nel nuovo plesso delle Poggi Carducci. Sono attualmente in corso d’opera i lavori eseguiti dalla ditta Operazione srl volti alla ricostruzione del nuovo plesso scolastico - edificio di tipo NZeb ovvero quasi a energia zero, di classe energetica 4, dotato di un impianto fotovoltaico in grado di alimentare l’85% del fabbisogno della nuova scuola antisismica - e dovrebbero concludersi nell’arco di questo mese. All’albo pretorio del Comune di Sarzana è però recentemente spuntata una determina sottoscritta dal dirigente Giovanni Mugnai con cui vengonoe finanziate le due perizie di variante in corso d’opera, dovute "alla necessità di eseguire alcune lavorazioni a seguito di sopravvenute necessità impreviste e imprevedibili".