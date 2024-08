Sampdoria vs Como | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 agosto 2024) Gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. I blucerchiati sognano lo sgambetto ad una neopromossa in A per regalarsi il derby con il Genoa nel turno successivo.vssi giocherà domenica 11 agosto 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio MarassiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati, dopo una stagione in chiaroscuro, non possono più fallire l’appuntamento con la A. La squadra di Pirlo proprio per questo vuole partire con il piede giusto al cospetto dei lariani neopromossi nella massima categoria. Dopo ventidue anni, i lariani sono ritornati nel grande palcoscenico della A e, alla luce dei grandi acquisti fatti fin quì, non ha nessuna intenzione di pensare solo alla salvezza. L’esordio in Coppa Italia contro una ex nobile del calcio non può che mettere alla prova i loro propositi.