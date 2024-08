Rivelato il logo di Zootropolis 2 per il sequel Disney | data di uscita e novità

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 9 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, La D23 Expo ha svelato ildi2, offrendo ai fan un primo sguardo al tanto attesodel successo animato del 2016. L’immagine mostrata durante l’evento presenta undistintivo con una coda svolazzante sul numero 2, integrato in un’immagine panoramica della città di. Questo display offre anche una visione della città costiera, arricchita da statuette dei protagonisti e da un tricheco idraulico, segno del continuo richiamo all’originale.2:ildelalla D23 Expo2 è stato ufficialmente confermato per il 26 novembre 2025. Questadiè stata fissata mentre altri, come Toy Story 5 e Frozen 3, hanno ricevuto finestre dipiù generiche nel 2026.