Per Guendalina raccolta fondi in dono al canile

(Di venerdì 9 agosto 2024)online a favore deldi Vigevano in memoria di, la meticcia di 5 anni uccisa e poi nascosta nel cestello di una lavatrice in disuso dai ladri che la scorsa settimana si sono introdotti nell’abitazione dove viveva con i proprietari. Sono stati proprio loro, sommersi da un’onda di solidarietà, a farsi promotori dell’iniziativa che rappresenterà un aiuto per la struttura dove avevano adottato la cagnolina quando aveva pochi mesi. La vicenda dell’inaudita violenza di cuiè rimasta vittima ha scosso la città. "La nostra speranza – dice la famiglia di– è che questo tragico episodio possa non passare inosservato e trasformare in bene tutto il male che la nostra cagnolina ha dovuto sopportare". E la risposta dei vigevanesi è stata, come spesso accade, più consistente delle previsioni.