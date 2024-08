Pellegrini | Mourinho? Abbiamo chiarito tutto

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nel corso di una recente lunga intervista a Il Messaggero il Capitano della Roma, Lorenzo, spaziando su vari temi, ha potuto trattare anche quello relativo alla presunta rottura con il suo ex allenatore José. Gli viene chiesto: "Ha sentitoultimamente? "No, non c'è stata occasione. Tra me e lui comunque non ci sono problemi, ci siamo chiariti. Quello che dovevamo dirci ce lo siamo detto". E ancora: "Non l'ho fatto perché le cose all'interno dello spogliatoio devono rimanere tali. Poi visto che sono purtroppo uscite, voglio soltanto dire che con José ho sempre avuto un rapporto meraviglioso. A lui erano state dette delle cose sul mio conto che non erano assolutamente vere. E per come l'ho letta io, in un momento di profonda amarezza dettata dall'esonero, ha creduto a queste voci".