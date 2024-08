Pebble Beach 2024 lusso e auto d’epoca tornano ad accendere l’estate californiana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) La Monterey Car Week, in programma dal 9 al 18 agosto, è un evento imperdibile per gli appassionati dimobili di tutto il mondo. Questa settimana di celebrazioni, dedicate alle quatto ruote di ieri, oggi e domani, si svolge nella pittoresca Monterey Peninsula in California, in un quadrilatero ideale compreso tra la contea di Monterey, Carmel by the See, Carmen Valley e il circuito di Laguna Seca. Quest’ anno il programma prevede oltre 60 eventi, che spazieranno dal collezionismo, alle world premiere, passando per le aste, le gare, la beneficienza e naturalmente il glamour. La settimana prende il via con il “Monterey kick off”, un raduno divintage organizzato nei pressi del faro della città. Primo happening serale è Motorlux, un evento esclusivo che si terrà nella serata di mercoledì 14 agosto.