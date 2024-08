Pastorano incendio in zona industriale | indagano i Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera alle 23.40 circa, è scoppiato unall’interno di un capannone nelladi. Le fiamme ed il fumo erano ben visibili dalla statale Appia, nei pressi del casello di Capua. Il capannone dei fratelli Petrillo è stato completamente avvolto dal, ma per fortuna, le numerose squadre dei– provenienti anche dal distaccamento di Marcianise, da Benevento e da Salerno – accorse sul posto sono riuscite a domare le fiamme. Ora, le indagini per ipotizzare le cause del rogo, al fine di accertare se possa essere di origine dolosa. L'articoloindelproviene da Anteprima24.it.