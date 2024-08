NOTIZIARIO Allenamenti blindati Lazzarini e Gigli out

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024)a porte chiuse per l’Arezzo sul campo di Rigutino. Lo ha comunicato la società nella giornata di ieri. Oggi e domani sedute a porte chiuse, lontano da occhi indiscreti per preparare le ultime mosse prima dell’esordio appunto in Coppa Italia. Di certo Troise utilizzerà la difesa a quattro ma non potrà contare nè sunè su, squalificati. Probabile linea con Montini, Chiosa, Del Fabro e Coccia. Mediana tre con Renzi e Mawuli tra i più positivi nel precampionato e una maglia da assegnare. Davanti difficile rinunciare a Guccione pronto ad accentrarsi, Pattarello e Gucci in un 4-3-3 che può tramutarsi all’occorrenza in 4-2-3-1 per accompagnare la manovra.