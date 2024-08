Multiutility il dibattito | No alla quotazione? Il Pd ora passi ai fatti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Noin Borsa della nuova, sì all’apertura di un confronto sulla natura della nuova partecipata". È quanto sollecitato a livello di Empolese Valdelsa dai consiglieri comunali di Buongiorno Empoli, Montelupo è partecipazione, In Comune per Vinci, Viviamo Capraia e Limite, L’è tutto da rifare e Pci,luce della posizione contrariadi Aliaespressa qualche giorno fa dal segretario regionale dem Emiliano Fossi. "Apprezziamo la presa di posizione del Pd regionale ma ora, alle parole, devono seguire i: le delibere di costruzione edellavotate dai consigli comunali dell’Empolese Valdelsa devono variare, togliendo l’ipotesi della– hanno detto i consiglieri in questione – chiediamo di andare oltre, riaprendo una discussione sulla natura privatistica dell’azienda.