Monza vittoria col brivido in Coppa Italia! Superato il Sudtirol con anche un ex Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, la sfida tra– con l’ingressodell’exStefano Sensi – – esi decide ai calci di rigore. La sfida si protrae a oltranza, quando i brianzoli al nono rigore sfruttano l’errore degli altotesini all’ottavo tiro dal dischetto. PASSAGGIO COL– Con le nuove regole della, dopo i tempi regolamentari, in caso di pareggio, si va direttamente ai calci di rigore. E proprio dopo lo 0-0 dei 90 minuti, senza che néné Südtirol riescano a sbloccare il risultato, il primo turno della competizione si risolve proprio dal dischetto per le due squadre. Il tuttograzie a una grande parata di Poluzzi in pieno recupero che nega ai padroni di casa la gioia di un gol che sarebbe valsa la qualificazione.