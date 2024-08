Moggio sfinita in montagna | soccorsa escursionsista di 54 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024)(Lecco), 9 agosto 2024 – Era, non riusciva più nemmeno a reggersi in piedi. Una escursionista di 54giovedì sera è statadai tecnici volontari del Soccorso alpino della Valsassina e Valvarrone e dai soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Brescia. La 54enne Doveva tornare verso valle, al ritorno da una gita ai Piani di Artavaggio, sopra, ma non ce la faceva più a camminare, a causa delle condizioni fisiche di forte spossatezza. L'hanno raggiunta i volontari del Soccorso alpino a bordo di un mezzo fuoristrada. Dopo aver valutate la situazione, dalla Sala operative regionale del 118 è stato deciso che sarebbe stato meglio accelerare i tempi. Per questo sono stati attivati anche i soccorritori di un'eliambulanza, con cui è stat trasferita in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco.