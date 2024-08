LIVE – St Pauli-Atalanta 1-0 amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Alle 18:30 di oggi, venerdì 9 agosto, l’scenderà in campo per affrontare il St.nell’in programma al Millerntor Stadion di Amburgo. Si tratta dell’ultimo test prima della finale della Supercoppa Europea in programma il 14 agosto a Varsavia contro il Real Madrid. Gasperini potrebbe schierare la formazione destinata a sfidare i Blancos, visto che di fronte stasera c’è una squadra di Bundesliga. Occhi puntati su De Ketelaere e Lookman in attacco, mentre Koopmeiners continua ad essere un caso di mercato, alla luce dell’interesse della Juventus e della sua richiesta di cessione. Scalpita Nicolò Zaniolo, mentre De Roon è pronto a riprendersi il posto di leader a centrocampo. Gasperini cerca indicazioni preziose sul gioco e sulla condizione dei suoi calciatori. Sportface.