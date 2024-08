LIVE Pentathlon Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | prima semifinale con Cicinelli nel pomeriggio Malan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:43 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta delle semifinali maschili dimoderno alledi. Poco meno di venti minuti all’inizio degli impegni del primo raggruppamento di atleti. Buongiorno e benvenuti nellatestuale della giornata dedicata alle semifinali maschili delmoderno alledi. Nella spettacolare cornice della Reggia di Versailles proseguirà lo spettacolo dello sport multidisciplinare con l’evento che ripartirà dalla prova di equitazione, sport che da Los Angeles 2028 verrà sostituito dalla corsa ad ostacoli. Ognisarà concentrata in 90 minuti, con corsa ad ostacoli di equitazione, bonus round di scherma, nuoto e laser run che si susseguiranno in uno spazio davvero limitato di tempo.