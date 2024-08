L’incursione a sorpresa di Puigdemont a Barcellona mette in croce i Mossos d’Esquadra

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 9 agosto 2024) Come in uno spezzone di La casa di carta, Carlesarriva a, sale su un palco all’Arc de Triomf, così provocatoriamente vicino ai tribunali e al parlamento catalano, e apre il barattolo di quelli che per i partiti indipendentisti potrebbero essere gli spinaci di Braccio di Ferro: «Sono venuto oggi per ricordarvi che siamo ancora qui. Non abbiamo il diritto di cedere, il diritto all’autodeterminazione appartiene al popolo. La Catalogna deve essere autorizzata a decidere il suo futuro. Non so quando ci rivedremo, ma qualunque cosa accada, quando ci rivedremo potremo di nuovo gridare “Lunga vita alla Catalogna libera”». Poi se n’è andato lasciando insoddisfatta una platea a maggioranza umarell.