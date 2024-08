L’amica geniale 4 il trailer ufficiale anticipa le prime immagini

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 9 agosto 2024) Manca sempre meno al debutto de4, di cui di recente è stato rilasciato il primo promo. Nella clip, chel’uscita dei nuovi episodi, si mostrano le “nuove” Lenù e Lila, interpretate rispettivamente da Alba Rohrwacher e Irene Maiorino. La stagiona televisiva 2024-2025 segnerà il debutto dei nuovi episodi de4. Lo show, prodotto da Wildside, Fandango e The Apartment con Umedia e Mowe per Rai Fiction, HBO e TIMvision, nasce come trasposizione della celebre saga letteraria di Elena Ferrante. Al centro della storia, il complesso rapporto di amicizia tra Elena “Lenù” Greco e Raffaella “Lila” Cerullo, che si snoda nel corso di sei decenni.