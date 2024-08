La sicurezza in mare Esercitazione e regole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) ORBETELLO Prevenire l’annegamento. Tutte le buone pratiche sono state spiegate a Orbetello dai soccorritori e dalle forze dell’ordine per una dimostrazione organizzata in spiaggia su iniziativa del Comune di Orbetello. Una delegazione interforze composta da Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Polizia Municipale è arrivata in spiaggia in occasione del World Drowning Prevention Day, la giornata di prevenzione globale dell’annegamento, per una dimostrazione sugli interventi necessari in caso di emergenza. Oltre ai consigli forniti, è stata sottolineata l’importanza in casi di annegamento, di attuare tempestivamente le procedure di primo soccorso da parte di personale specializzato. All’iniziativa che si è svolta hanno preso parte i ragazzi della colonia del Fenicottero Rosa, ma sono stati molti i bagnanti interessati ai preziosi consigli che i soccorritori hanno dato.