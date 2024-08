La parola agli autori Incontri e concerti con ’We Reading’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Santarcangelo si prepara a ospitare l’ottava edizione di We Reading, festival letterario che avrà come ospiti Luca Ravenna, Saverio Tommasi, Giuseppe Civati e tanti altri. Appuntamento da Ferragosto al 18 agosto nel giardino del Museo etnografico. Saranno quattro giorni ricchi di eventi e soprattutto diinsieme ad alcuni protagonisti del panorama culturale italiano. We Reading nel tempo si è diffuso anche a Bologna, Milano, Torino e Roma, ma ogni estate torna in Riviera per il suo appuntamento fisso a Santarcangelo. Tra gli ospiti che in questa edizione saranno protagonisti a Santarcangelo il comico Luca Ravenna (il 15), il giornalista di Saverio Tommasi e Giuseppe Civati (il 16) e anche la direttrice di Vogue Italia Francesca Ragazzi (il 17) . Spazio anche alla buona musica con Lucio Corsi e la band brasiliana Selton (il 18) per un suggestivo concerto all’alba.