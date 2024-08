Kyiv continua l’offensiva in Russia con il sostegno dei partner ma non dell’Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 agosto 2024) Mentreucraina in territorio russo prosegue per il quarto girono consecutivo, i vertici militari di Mosca decidono di correre ai ripari trasferendo altri carri armati, artiglieria e sistemi missilistici Grad nell’oblast di Kursk, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Interfax. Nonostante già qualche giorno fa il capo di Stato Maggiore russo Valery Gerasimov avesse affermato che l’incursione ucraina in territorio russo, la prima dall’inizio della guerra, fosse stata fermata, il ministero della Difesa ha dichiarato che le sue forze “no a respingere un tentativo di invasione da parte delle Forze Armate dell’Ucraina nel territorio della Federazione Russa”.