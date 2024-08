Koopmeiners fuga in avanti L’olandese ha in testa solo la Juve Gasp | Non vuole più stare con noi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) La telenovela estiva sul passaggio di Teunallantus si avvia al finale, ancora non scontato. L’accelerazione l’ha impressauscendo allo scoperto dopo settimane di silenzio, con la scelta improvvisa di tirare il freno a mano con l’Atalanta ad una settimana dalla finale della Supercoppa Europea. Provocando le ire del tecnicoerini che ieri in un’intervista rilasciata all’Eco di Bergamo ha scoperchiato il vaso di Pandora: "Il giocatore ha già un accordo, si sente stressato e ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi. E con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni". Parole durissime, che rappresentano di fatto un punto di non ritorno, soprattutto a soli cinque giorni dalla finale di Varsavia contro il Real Madrid, nei confronti del tuttocampista olandese.