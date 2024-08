Il mercato del Napoli secondo Chiariello

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ildel: su Radio CRC Umbertoè intervenuto con il suo consueto punto. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘In Ritiro Con Te’. “”Premessa: quello che vale oggi, può non valere domani, perché ilè in continua evoluzione e le cose possono cambiare da un momento all’altro. Oggi, venerdì 9 agosto, la situazione è la seguente. Partiamo dal portiere. Le voci su Musso, Kepa, Szczesny sono assolutamente infondate. Il portiere delè Alex Meret e con lui Elia Caprile e Nikita Contini. Questi sono i tre portieri per la stagione 2024/25, a meno che Contini non trovi una collocazione per andare a giocare in Serie B”. Il futuro di Meret a“Meret ha un contratto in scadenza, si lavorerà per rinnovarlo, ma non c’è nessuna intenzione di cambiare portiere, anche con il contratto attuale.