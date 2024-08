Gianmarco Tamberi ha figli? Cosa sappiamo della sua vita privata e della sua fidanzata?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 9 agosto 2024)è l’atleta olimpico capace di far sognare gli italiani per le sue alte prestazioni sportive. Avete mai visto la sua compagna? Di seguito tutto sullo sportivo! Leggi anche: Chiara Bontempi, chi è la moglie di? Fuoriclasse del salto in alto,condivide l’amore per lo sport con la sua compagna distorica, Chiara.loro storia d’amore? Hannoinsieme? Di seguito tutti i dettagli! View this post on Instagram A post shared by HALFSHAVE (@diNato il 1° giugno 1992 a Cinova Marche, in provincia di Macerata,ha 32 anni.