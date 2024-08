Fratelli d’Italia si compatta Al via la campagna d’ascolto | Pronti a governare la città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) VIAREGGIO L’appuntamento ufficiale non è stato ancora deciso. Ma nel frattempo i partiti scaldano i motori. L’appuntamento è quello con le elezioni amministrative, quelle in cui si eleggerà il nuovo sindaco. E per Viareggio sarà un appuntamento decisamente caldo non foss’altro che si tornerà alle urne dopo due mandati in cui il civismo di Giorgio Del Ghingaro ha spiazzato gli schieramenti tradizionali. E proprio i partiti provano a mettersi in moto (o meglio in ascolto della) per arrivare ad "una proposta concreta e vincente", come annuncia il coordinatore provinciale di, Riccardo Giannoni. Così nei giorni scorsi si è svolta una riunione dei presidenti del circoli territoriali (Viareggio e Torre del Lago) rispettivamente, Lauro Cima e Marco Dondolini.