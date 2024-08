Espanyol | Espanyol a costo zero

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 9 agosto 2024) 2024-08-09 17:18:25 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: El L’affronta una stagione molto importante nella quale è permanenza dell’obiettivo principale. La massima entità deve insediarsi ancora una volta in Prima Divisione, il suo posto per eccellenza. Il mercato di quest’estate sembrava vitale e la squadra aveva bisogno di una piccola rivoluzione. Acquisti per alzare il livello come richiesto da Manolo González. Le limitazioni economiche e il margine salariale costringono la dirigenza sportiva a mangiarsi la testa poter affrontare il processo. Lo stesso Garagarza aveva riconosciuto all’inizio dell’estate che sarebbe stato un mercato complicato con poco spazio di manovra. Per ora, Quattro i giocatori ingaggiati, tutti ae senza trasferimenti.