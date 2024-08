Calciomercato Catanzaro accordo con l’Atalanta | arriva il difensore

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024)a Atalanta hanno trovato l’per l’arrivo in giallorosso del calciatore Andrea Ceresoli con la formula del prestito. Il club continua a muoversi sulin vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie B. “L’US1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive delclasse 2003 Andrea Ceresoli. Il calciatorein giallorosso dalcon la formula del prestito annuale”, si legge sul sito. Le dichiarazioni “C’era qualche altra squadra su di me ma già da qualche settimana avevo deciso di venire a. Abbiamo chiuso nel giro di un giorno ed eccomi qui. Ho scelto questa piazza anche perché tutti mi hanno detto che è molto calda: so che la gente vuole bene ai calciatori e si crea un legame forte.