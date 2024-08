Banche in Russia potranno operare filiali estere ma a determinate condizioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 9 agosto 2024) Vladimir Putin ha approvato una normativa che cambia il volto del settore bancario russo, permettendo per la prima volta alledi aprirenel Paese. Questa mossa, che arriva in un momento delicato per l’economia globale, è importante perché rappresenta un’apertura verso il mercato internazionale. Le regole, però, sono precise e ben definite. Limitanti anche, da un certo punto di vista. Il provvedimento, pubblicato sul portale ufficiale di informazione legale della, mira a regolamentare l’ingresso di istituzioni finanziarie straniere nel mercato russo. Lestraniere avranno delle limitazioni operative La legge è stata concepita con l’intento di favorire lo sviluppo di un sistema di regolamenti internazionali e attrarre investitori stranieri.