Aereo di linea precipita nello Stato brasiliano di San Paolo | decine di morti L’incidente in un complesso residenziale

(Di venerdì 9 agosto 2024) I video mostrano il velivolo, a pochi secondi dallo schianto al suolo, che cade dal cielo. Si tratta di unpasseggeri che èto in undella città di Vinhedo,di San. Secondo la Voepass Linhas Aéreas, compagnia proprietaria del velivolo, si tratta di unpasseggeri turboelica modello ATR-72 con una capacità di 68 passeggeri. Il volo era partito da Cascavel (di Paraná) ed era diretto a Guarulhos (San). La Polizia militare, vigili del fuoco e protezione civile hanno inviato numerosi uomini e mezzi sul posto. Le autorità non hanno ancora pubblicato la lista passeggeri e al momento non si conosce il numero delle vittime. L'articolodidi Sandiin unproviene da Il Fatto Quotidiano.