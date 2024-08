Addio ad Adele Panciroli Storica perpetua in parrocchia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lutto nella comunitàle per la scomparsa di, 96 anni, per tutti ‘la Schenetti‘. Vedova di Giovanni Schenetti, nel 2009 pianse la perdita dell’unico figlio Gianfranco, marito di Patrizia Tesauri, decano dei medici di base a Scandiano.lascia anche la nipote Maria Serena. Col marito, ha abitato per anni nei locali a fianco dellacanonica di via Pellegrini, edificio poi abbattuto per lasciare spazio a una costruzione più moderna. Una coppia stimata per la loro attività al servizio dellafin dai tempi di monsignor Albino Rossi e poi di don Gigi Milani., custode,zelante e tuttofare nel seguire i campi da tennis e da bocce a fianco di via Pellegrini. Stamattina i funerali muovendo alle 9,30 dalla Casa Famiglia della Carità per la Chiesa Grande.