Warren Buffet dimezza quota in Apple e liquidità record | cosa sta succedendo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo la cessione sul mercato, nel primo trimestre, di 115 milioni di azioni, con la vendita di altri 390 milioni di azioni la Berkshire Hathaway – holding che fa capo at – ha deciso dire la suanel colosso di Cupertino riducendola a 84,2 miliardi. Una strategia che si inserisce nell’ambito di un’ondata di vendite da 75,5 miliardi di dollari in cui si è lanciata Berkshire Hathaway nel secondo trimestre e che ha fatto schizzare la posizione didit a 276,9 miliardi. Il secondo trimestre di quest’anno, inoltre, è stato il settimo trimestre consecutivo in cui Berkshire ha venduto più azioni di quante ne abbia acquistate. La strategia diSulle ragioni che hanno spinto l’oracolo di Omaha si interrogano gli analisti.