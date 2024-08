Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Justin McSwain

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il 25 marzo 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda la quarta puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso ha dunque affrontato un caso di un paziente ancora giovane.al, il protagonista, ha 28 anni e sarebbe uno studente universitario in carriera, ma il cibo ormai ha preso il sopravvento e rappresenta il suo unico motivo per uscire di casa.ha ormai raggiunto i 290 chili e benché riesca ancora a vivere da solo, è di fatto dipendente dalla madre, l’unica persona che vede con regolarità.oggi che fine ha fatto Ladiè forse la più positiva della settima stagione. Ha infatti perso addirittura metà del proprio peso ed è letteralmente rinato. Al momento si dedica ad attività caritatevoli e di raccolta fondi.