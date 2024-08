VIDEO Italia-Turchia 3-0 volley femminile la sintesi della semifinale | le azzurre dominano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Una serata storica per la pallavolona, che per la prima volta è certa di mettersi al collo una medaglia alle Olimpiadi. La South Paris Arena 1 è teatro di una delle più grandi partitenostra nazionale, che inspazza via dal campo la, con un netto e perentorio 3-0 (25-22 25-19 25-22). Una prestazione maiuscola da parte di tutte le ragazze, che ora giocheranno per il metallo più pregiato. Una partita che, soprattutto nel primo e nel terzo set, è stata lineare nel suo svolgimento. Ossia, ladi Daniele Santarelli che trova il break e va avanti di tre o quattro punti, l’che con pazienza ricuce lo strappo, aggancia le anatoliche e poi le sorpassa senza più girarsi indietro.