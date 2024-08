Velasco | L’oro che manca? Basta guardare sempre quello che manca è una filosofia di vita che non va

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2024): «cheche, è unadiche non va». Julioa Eurosport dopo la vittoria della Nazionale femminile di pallavolo per 3-0 sulla Turchia, vittoria che ha portato l’Italia in femminile. E la prima volta che l’Italia donne di pallavolo va in finale alle Olimpiadi. Ecco le parole di: «Dobbiamo riuscire a trovare ancora più tranquillità, oggi eravamo più tesi, non abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo, errori in battuta, errori banali. In finale ci vorrà la miglior pallavolo. Sarà una finale durissima contro una grande squadra (gli Stati Uniti, ndr), la prepareremo come tutte le altre, senza caricare di troppo responsabilità. Intanto abbiamo raggiunto l’obiettivo di giocare la finale.