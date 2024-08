Thiago Romano a disposizione di Inzaghi! Chi è il nuovo talento acquistato dall’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’Inter continua a investire sui giovani e, dopo Topalovic e Alex Perez, ha assicurato le prestazioni di, promettente ala argentina classe 2006 proveniente dal Panathinaikos. Ma ecco chi è ilattaccante che sarà presto adi Simonein prima squadra. A SORPRESA – L’Inter mette a segno uncolpo giovane e di prospettiva dopo Topalovic e Alex Perez. Riguarda un altro classe 2006, argentino ma cresciuto in Grecia. Si tratta di, giovane stella del Panathinaikos seguita in passato – tra le altre – anche da Lazio e Torino. L’accordo tra i due club è stato raggiunto, così come riportato dal collega di Calciomercato.com, Pasquale Guarro. L’esterno argentino firmerà un contratto fino a giugno 2029, dopo aver superato le visite mediche previste per lunedì.entrerà immediatamente a far parte della prima squadra nerazzurra.