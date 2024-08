Tempo di salpare per i mari con Cat Quest III

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 8 agosto 2024) Oggi gli sviluppatori giramondo The Gentlebros e i loro navigatori editoriali Kepler Interactive sono salpati per il Purribean, una serie di isole piene di segreti e tesori che i felini più audaci potranno affrontare in CatIII, disponibile ora su PC e console. I vastiaperti del Purribean sono allo stessoricchi e pericolosi per ogni aspirante esploratore: qui troverai il tesoro che il tuo gruppo di avventurieri sta cercando, la leggendaria Stella Polare. Ma attenzione: non siete gli unici a cercare il tesoro, ci sono anche i feroci Pirat(t)i, che non si fermeranno davanti a nulla per raggiungere il tesoro prima di voi. Esplora caverne oscure e dungeon misteriosi alla ricerca di indizi o naviga sulla tua nave perfetta per le fusa, completa di vele piene e cannoni esplosivi con un’ampia gamma di tipi di munizioni.