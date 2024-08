Soffiata da 1 milione | fa 6 alla Lotteria con questa strategia

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il metodo che gli è stato spifferato ha decisamente sortito l’effetto sperato: un risultato incredibile, ne è valsa la pena. Ammettiamolo: ci sono giochi che ignoriamo e snobbiamo per partito preso. Se, ad esempio, siamo assolutamente convinti che un Gratta e vinci sia più vincente di un altro, niente e nessuno potrà mai smuoverci. E non opteremo mai, di conseguenza, per un tagliando che appartenga ad una serie diversa da quella che, per un motivo o per un altro, reputiamo la migliore fra tutte. Ha fatto 6e ha vinto più di 1(AnsaFoto) – Ilveggente.itJeremy H., un giocatore della Pennsylvania, non avrebbe mai e poi mai cambiato “spiaggia”, se la scelta fosse dipesa solo ed esclusivamente da lui. Non vinceva mai alcunché, ragion per cui, un bel giorno, un commesso ha ben pensato di dargli un consiglio del quale, fortunatamente, ha deciso di fare tesoro.