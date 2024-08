Sarteano con la Tratta dei Bossoli è tempo di Saracino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024)(Siena), 8 agosto 2024 - A inaugurare la serata il Corteo dei Ceri e l’offerta a San Rocco, patrono della Giostra, seguito dall’investitura dei Capitani delle Contrade, lo svelamento del Palio e dalla Cerimonia di Estrazione, che andrà a stabilire l’ordine della gara che si terrà il giorno di Ferragosto. Conto alla rovescia per la Giostra del: Le cinque contrade iniziano a fremere, l’ora della gara si fa sempre più vicina e la voglia di gareggiare si fa sempre più forte. A dare il via ai festeggiamenti della Giostra della solenne serata della “dei”, che si terrà domenica 11 agosto, alle ore 21:00, in Piazza Bargagli. La serata avrà inizio con il Corteo dei Ceri in nome di San Rocco, protettore della Giostra del