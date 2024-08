Sanzione di oltre 140mila euro al Radiotaxi 3570

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024) CRONACA DI ROMA – Antitrust multa la cooperativa per inottemperanza alle disposizioni Roma – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha imposto unadi 140.043,95alla cooperativaper inottemperanza al provvedimento n. 27244 del 2018. L’Antitrust ha rilevato che la società non ha modificato le clausole statutarie e regolamentari che impongono un obbligo di non concorrenza assoluta, impedendo ai tassisti soci di utilizzare la loro capacità produttiva inutilizzata su piattaforme di intermediazione concorrenti. Si tratta della seconda violazione da parte di. L’AGCM aveva già diffidato la cooperativa a riconoscere ai tassisti la possibilità di accettare chiamate provenienti da piattaforme terze, senza l’obbligo di passare per la piattaforma proprietaria ItTaxi.