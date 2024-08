Quattro bambini dalla Striscia di Gaza a Firenze | saranno curati al Meyer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 –provenientidiin arrivo all’ospedale pediatrico. I piccoli, insieme ad altri dodici bimbi e i loro familiari (trentasei accompagnatori in tutto), hanno viaggiato fino a Bologna per poi essere trasferiti oggi, 8 agosto, nell’ospedale fiorentino con ambulanze del volontariato inviateCross, la centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario che opera da Pistoia una delle due uniche strutture presenti in Italia (l’altra è a Torino). I pazienti chericoverati asono un bimbo di cinque anni, una adolescente di quattordici e due fratellini di tre e cinque anni. Ad accoglierli all’arrivo in ospedale il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e per l’Azienda ospedalieraIrccs il direttore generale Paolo Morello e il direttore sanitario Emanuele Gori.