Parigi 2024 basket | il Team Usa si ribella in extremis Serbia battuta e finale contro la Francia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Poteva essere una serata da incubo per il dreama stelle e strisce, ma con un ultimo quarto sull’acceleratore e senza respiro gli Usa evitano di uscire in semiper mano di una grande, incapace solo di reggere una volta arrivata all’ultimo miglio. LeBron James e Steph Curry decidono di vincerla e prendono per mano la squadra di Kerr, troppo svagata per larghi tratti: col punteggio di 95-91 arriva una sofferta quanto spettacolare qualificazione inper l’oro per i favoritissimi della vigilia, che però dovranno superare un altro scoglio durissimo, quello offerto dai padroni di casa della. Subito l’imbucata di LeBron per Curry che stappa il match, Bogdanovic risponde subito presente e dopo un ferro americano la ripartenza dellaè chiusa alla grande con una tripla indisturbata di Petrusev.