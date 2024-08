Organizza una spedizione punitiva ma è lui ad avere la peggio | rissa tra due famiglie finisce in tragedia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo una tragicatra duedi origini albanesi, che si è verificata a Tavullia in provincia di Pesaro Urbino, è morto un uomo di 38 anni. I fatti si sono verificati ieri sera verso le 22, quando i due nuclei familiari si sarebbero affrontati selvaggiamente dando vita ad unafuribonda dove sarebbero spuntate varie armi come coltelli, martelli e bastoni. In seguito allaè rimasto gravemente ferito un 38enne portato all’ospedale di Cattolica a Rimini, dove è stato operato, ma che poco dopo è morto. Una? Dalle informazioni raccolte finora dagli inquirenti, sembra che tra le duenon correva buon sangue e i litigi erano frequenti.