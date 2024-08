Olimpiadi | Italia di Velasco in finale per l’oro del volley donne Larissa Iapichino solo quarta nel lungo

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Verso il sogno. L'giocherà ladel torneo di pallavolo femminile a Parigi 2024 contro gli Stati Uniti, domenica alle 13, per la medaglia d'oro. Le azzurre di Juliodopo aver conquistato la loro prima storica semisi ripetono e approdano alla primaolimpica della storia azzurra con un netto 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) sulla Turchia, campione d'Europa in carica, ma già battuta nei gironi, alla South Paris Arena 1 con un palazzetto in gran parte occupato da tifosi turchi