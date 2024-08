Musica e comicità Con il suo ’best of’ in scena la Rimbamband

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si stanno per concludere gli appuntamenti del cartellone estivo del teatro Diego Fabbri nella suggestiva cornice della Rocca di Ravaldino. L’ultimo appuntamento in programma è proprio quello che va inquesta sera alle 21.15 (prosegue, però, anche nelle prossime sere la normale programmazione all’arena della Rocca). La stagione del Fabbri si conclude in bellezza con uno show all’insegna delle risate, con la grande festa comico-le ‘Il meglio di’. Sul palco salirà la straordinaria band composta dai talentuosi musicisti e comici pugliesi Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo, Francesco Pagliarulo e Vittorio Bruno (nella foto).