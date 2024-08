Mps da quando non è più banca rossa l’utile netto è di oltre un miliardo Travasi di bile nel Pd

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 8 agosto 2024) “La chiusura del primo semestre dell’anno di Mps, con la crescita di più dell’87% sullo stesso periodo del 2023, non conferma soltanto che la direzione intrapresa sia quella vincente, ma che l’impegno e il lavoro costanti della governance guidata dal presidente Nicola Maione e dall’amministratore delegato Luigi Lovaglio, dei lavoratori tutti e dei dirigenti di Mps, stanno generando risultati sempre più solidi e confermando le prospettive favorevoli di un player del credito nazionale al servizio del nostro territorio”. Nelle parole del deputato di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti c’è la soddisfazione per risultati che segnano un’inversione di rotta rispetto ai tempi in cui Mps era una, in mano al Pd.