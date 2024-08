Miniere Cabernardi | si parla del futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Al via lunedì (ore 18) al circolo Acli il percorso di co-progettazione per costruire ildelledie della sua comunità. Un evento che chiude il palio della Miniera che si sta svolgendo in questi giorni. L’obiettivo è quello di "valorizzare e dare nuovoal paesaggio delledi zolfo di quest’area delle Marche - con il suo patrimonio materiale e immateriale e il forte radicamento identitario - tessendo percorsi di rigenerazione sociale, economica e culturale intorno a una visione e un modello di comunità aperta, coesa e sostenibile". Si tratta della terza fase del progetto "Costruire- Azioni di policy building", lanciato a novembre 2022 dalla call di Fondazione Cariverona, sostenitrice del progetto.