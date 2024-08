Mattino 5 non è sempre stato tutto rose e fiori tra Panicucci e Vecchi | la rivelazione

Leggi tutta la notizia su tvzap

Personaggi Tv. Il prossimo 2 settembre su Canale 5 torneranno Federica e Francesco alla guida della nuova edizione di Cinque. Insieme, i due conduttori racconteranno le notizie più salienti del giorno per tenere aggiornati ogni mattina i telespettatori dell'ammiraglia Mediaset. Mauro Corazzi, in arte Platinette, ha spiegato nell'ultimo numero del periodico Di Più Tv che il rapporto tra Federica e Francesco non è idilliaco come adesso. Cos'è successo tra loro? (Continua dopo le foto) Il successo di "Cinque" Siamo abituati a vedere Federica e Francesco complici a Cinque.