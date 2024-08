Masters 1000 Montreal 2024 Arnaldi lotta ed elimina Khachanov | è agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Matteovoladi finale deldi. Due set tirati contro Karen, testa di serie numero 16 del tabellone principale, vinti per 7-5 7-5 e avventura sul cemento canadese che proseguirà contro Davidovich Fokina, che in precedenza avevato Medvedev. Un successo che restituisce morale al numero 46 al mondo, che non vinceva due partite nello stesso torneo dallo scorso Roland Garros. Un primo set all’insegna della discontinuità per entrambi, non centratissimi nelle prime fasi di gioco.rischia grosso ma cancella quattro palle break con altrettanti servizi vincenti, poi è il primo a colpire in risposta: sul 2-2tenta una palla break che è solo un invito per il russo, il quale però non riesce ad approfittarne e concede l’immediato controbreak.