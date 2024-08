Lutto per Iva Zanicchi | si è spento Fausto Pinna il suo storico compagno di vita

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it,, il produttore musicale edidi Iva, è scomparso poche ore fa all’età di 74 anni. I due erano uniti dal 1986, vivendo insieme quasi quarant’anni di amore e complicità. La sua morte è avvenuta nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto, dopo una lunga battaglia contro una malattia incurabile: un tumore ai polmoni. Il produttore musicale aveva 74 anni: si ènella notte tra mercoledì 7 agosto e giovedì 8 agosto Ivasta affrontando questo dolore in silenzio. Già da circa un anno, aveva deciso di ridurre drasticamente i suoi impegni professionali, annullando concerti in Italia e all’estero per poter stare accanto a, concedendosi solo rare apparizioni televisive. Il funerale si terrà domani, venerdì 9 agosto, alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Lesmo, in provincia di Monza.